Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit? Fehlanzeige. Frauen in der Pflege oder Friseurin – Männer Ingenieure oder Manager? Immer noch. Der Equal Pay Day für gleiche Bezahlung am 10. März klärt darüber auf. In Eckernförde gehen Schulen das spielerisch an: Monopoly mit ungleicher Kapitalausstattung.