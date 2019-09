Erntedank ist eine christliche Feier. Und sie ist Dank an alle Landwirte, die Lebensgrundlagen sichern. Der Dänische Wohld feiert am 6. Oktober auf dem Bauernhof in Revensdorf. Die Kirche Gettorf lädt auf den Michlviehbetrieb Krabbenhöft. Eckernförde feiert am 28. September das Erntefest mit Umzug,