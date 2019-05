Felmerholz

Für das Freiluft-Picknick hatte der Förderverein Alte Schule Felmerholz auf der Nebenstraße Am Spritzenhaus eine knapp 30 Meter lange Tafel aufgebaut - stilvoll mit weißen Tischdecken und Blümchen. "Was die Kieler können, können wir schon lange", sagte Thekla Paulke augenzwinkernd in Anspielung auf die "White Night" in der Holtenauer Straße der Landeshauptstadt, wobei ebenfalls Besucher in weißen Outfits gemeinsam essen und plaudern.

Weiße Luftballons hingen an Gartenzäunen

Die Holtenauer in Kiel ist eine beliebte und bekannte Einkaufsmeile. Damit auch alle Besucher den Weg zur "Weißen Meile" in Felmerholz auf Anhieb fanden, hatten die Organisatoren an Gartenzäunen, Laternenmasten und einem Feuerwehrauto extra weiße Luftballons befestigt. Insgesamt versammelten sich geschätzt 60 weiß gekleidete Picknicker an der Tafel, um bei Frikadellen, Käse, Salami, Tomate-Mozzarella, Salaten, Erdbeeren, Weintrauben, Kuchen und Schokolade sowie Kaffee, Wein, Sekt und Mineralwasser in geselliger Runde zu plaudern. "Es geht darum, viele Menschen an einen Tisch zu bekommen, um alte Freundschaften zu pflegen oder auch neue zu knüpfen", sagte Thekla Paulke.

Picknickkorb mit Leckereien

Die "Weiße Meile"-Premiere in Felmerholz wollte sich Otto Schlötel keineswegs entgehen lassen. Der Kieler hatte sich eigens für das Freiluft-Dinner eine weiße Jacke zugelegt und einen Picknickkorb mit Leckereien gefüllt. Gilt es zumindest hierzulande im Restaurant als eher unüblich, sich zu Fremden an den Tisch zu setzen, gehört das zum Konzept der Aktion.

"Es ist nett mit dem Nachbarn zu klönen", sagte Rita Mumm aus Felmerholz, die für die "Weiße Meile" einen Kuchen gebacken hatte. Für musikalische Untermalung sorgte Tim Begemann aus Felmerholz, der Schlager und Popsongs auflegte. „Es ist eine tolle Veranstaltung“, freute sich Thekla Paulke.

Von Jan Torben Budde