Eckernförde

Passende Münzen an der Seite einstecken, an einem roten Rädchen drehen und damit eine Feder in Gang setzen, die wiederum das gewünschte Produkte in das Ausgabefach schubst. Schon das Ziehen von Schokoladen, Waffeln, Chips oder der „Sauren Schlangenbande“ hat an diesem nostalgische anmutenden Automaten seinen ganz eigenen Charme. Das Besondere dabei: Alle Produkte stammen aus dem fairen Handel. Damit setzt die Fairtrade-Stadt Eckernförde im Rathaus noch einmal ein kleines Ausrufezeichen.

Jahresprojekt der JÖJ-lerin

Initiiert hat den Eckernförder Fair-o-maten Anna Schneider, die im Ostseebad unter anderem beim Weltladen der offenen evangelischen Jugendbegegnungsstätte Grünes Haus ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr ( FÖJ) ableistet. „Das ist mein Jahresprojekt“, erklärt die 21-Jährige zu dem ungewöhnlichen Snackautomaten. Jugendmitarbeiter Klaus Kaiser vom Grünen Haus hatte von der Fair-o-mat-Initiative gehört und Anna Schneider setzte sie um. Finanziert wurde das Ganze über die Bingo-Umweltlotterie, die 2300 Euro für Anschaffung und Installation bereitstellte.

Alte Warenautomaten upgecycelt

Die Idee des Fair-o-maten geht zurück auf die beiden Fairtrade-Referenten Hendrik Meisel und Klaus Hamelmann aus Nordrhein-Westfalen. Nachhaltig sollte so ein Warenspender sein, CO2-neutral und ressourcen-schonend. Sie kauften ältere Warenbezugsautomaten auf und bauten sie zu Fair-o-maten um. In Eckernförde kümmerte sich die FÖJ-lerin um das Projekt, schrieb den Förderantrag und nahm Kontakt mit der Fairtrade-AG der Jungmannschule auf, die Empfehlungen gab, womit der Automat bestückt werden sollte.

Erlös kommt Weltladen zugute

Alle Waren stammen aus dem Eckernförder Weltladen. Der Erlös, so Kaiser, kommt wiederum Projekten des Weltladens zugute. Das Geschäft läuft nach seinen Angaben gut und trägt sich. Rund zehn Erwachsene und vier Jugendliche halten den Laden montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und sonnabends von 10 bis 13 Uhr offen.

Aufwind für die Fairtrade-Bewegung

Auch die Fairtrade-Bewegung erhält laut Stefan Borgmann, Geschäftsführer der Eckernförde Touristik & Marketing GmbH, wieder etwas Aufwind. „Wir konnten neue Akteure gewinnen.“ Dazu gehören neben dem Grünen Haus und der Jungmannschul-AG auch die Kindertagesstätte Süd und der ein oder andere Kommunalpolitiker. Ziel ist es, dass zur bundesweiten Fairen Woche vom 11. bis 25. September auch im Ostseebad Aktionen stattfinden. „Neben dem Fairen Handel wollen wir zudem das Thema Nachhaltigkeit stärker in den Vordergrund rücken“, sagt Borgmann. So werden in der Woche auch der Coastal Cleanup Day, die Problematik Kinderarbeit und eine Umweltrallye ein Forum bekommen.

Fairtrade-Stadt Eckernförde Eine Initiative von Waldorfschülern um Joschka Knuth brachte den Durchbruch. 2012 wurde Eckernförde offiziell zur Fairtrade-Stadt ernannt und durfte sich als zweite Stadt in Schleswig-Holstein mit diesem Titel schmücken. Knapp 20 Einzelhändler sowie sechs Gastronomiebetriebe bieten im Ostseebad fair gehandelte Produkte an. Darüber hinaus steht in vielen Schulen das Thema Bekämpfung von Armut durch gerechtere Handelsbeziehungen auf dem Lehrplan. In der Jungmannschule als Fairtrad-School wird sogar ein Kiosk mit nachhaltig gehandelten Waren betrieben. Auch Institutionen wie Kirchengemeinden, Sportvereine und Jugendeinrichtungen stehen hinter der Fairtrade-Stadt Eckernförde.

Den fairen Handel mehr herausstellen

„Wir möchten die Fairtrade-Stadt Eckernförde wieder deutlicher herausstellen“, so der ETMG-Chef. Der zuletzt im Ostseebad etwas vor sich hindümpelnde Bereich Fairtrade könnte so eine „zweite Luft“ bekommen, aus der heraus neue Projekte entstehen.

