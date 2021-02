An der Parkschule Gettorf ist die Stimmung am Montag "richtig fröhlich", so Maren Schumacher. Sie leitet die Grundschule mit 397 Kindern. Die Kinder sind glücklich, trotz Corona in Schleswig-Holstein in den Klassen zu sein. "Und wir Lehrerinnen auch." In der ersten Woche gibt es keine Hausaufgaben.