Gettorf

60.000 Euro Investition in großzügige Räume in bester Lage, die mal ein Autohaus waren, und 3500 Mietkosten pro Monat: Damit schafft Gettorf gerade 24 Arbeitsplätze für Menschen, die mobil, vorübergehend stationär oder flexibel digital unterwegs sind. Auch zum Homeoffice will Gettwork die kommunikative Alternative für zwischendurch sein. Dazu gibt es ein hauptliches Management vor Ort, nämlich Gettorfs Standortmanagerin Ulrike Münzberg-Nieman, und die Anbindung an professionelle Partner.

Dass sich eine Gemeinde mit nicht einmal 8000 Einwohnern vorwagt, neue Arbeitsformen zu fördern, ist besonders. "Wir werden skeptisch beäugt, aber auch bewundernd. Auf jeden Fall aber gespannt", sagt Bürgermeister Hans-Ulrich Frank ( CDU).

Anzeige

Der Coworking Space Gettorf hat fast direkten Bahnanschluss

Ortstermin in der Kieler Chaussee 1. Kurz vor der Bahnschranke, einen Steinwurf vom Bahnhof mit halbstüdlichem Zugverkehr in Richtung Kiel und Eckernförde, macht sich Gettwork hinter der Fassade mit den großen Fenstern breit. Im wahrsten Sinne des Wortes: 120 Quadratmeter hat der Raum hinter dem Eingang, in dem die neuen Bürostische noch gestapelt sind. Zehn Arbeitsplätze entstehen hier, teils mit Sichtschutz.

Weitere KN+ Artikel

"Und für die nächste Zeit wohl auch mit zusätzlichem transparentem Corona-Schutz", ergänzt Münzberg-Niemann. "Ganz eventuell können wir auch ein, zwei Arbeitsplätze zunächst wegen der Pandemie nicht besetzen. Aber ich bin da sehr optimistisch. Wir erarbeiten ein gutes Hygienekonzept."

Wo früher der Autohauschef seinen "Glaskasten" hatte, wird sie selbst einziehen. Täglich von 8.30 bis 11.30 Uhr steht sie hier als persönliche Ansprechpartnerin zur Verfügung. Ihre übrige Arbeit als Standortmanagerin kann sie an der Stelle auch teilweise erledigen. Hinter der nächsten großen Glastür geht es in einen 35 Quadratmeter großen Raum, in dem vier weitere Arbeitsplätze entstehen.

Gettwork-Nutzer dürfen sich in der Tee- und Kaffeeküche bedienen

Nebenan befindet sich die Tee- und Kaffeeküche, in der sich die Nutzer gratis bedienen dürfen. Von der großzügen Gebäudemitte aus, von der auch ein Pianogeschäft und ein Bastel- und Deko-Geschäft abzweigen, geht es ins Reich von Dataport. Der große IT-Dienstleister aus Altenholz richtet hier separate acht Plätze ein, die nur eigenen Mitarbeitern zur Verfügung stehen. Die vier Plätze im kleineren Büro können optional durch Dataport oder externe Mieter belegt werden.

Herzstück in der Mitte ist ein Besprechungsraum mit professioneller Technik für Videokonferenzen, den Dataport technisch ausstattet. Den dürfen Mieter, die sich nicht nur für ein paar Stunden im Coworking Space einbuchen, mitnutzen.

Münzberg-Niemann: "Auswärtige können ihn zudem für 20 Euro pro Stunde mieten, etwa für Meetings oder kleinere Vortragsveranstaltungen. Zusätzlich haben wir auch einen kleinen Besprechungsraum, wo man mal längerer Telefonate oder ein Kundengespräch führen kann, eine Sitzecke, einen Innenhof, den wir gemütlich herrichten."

Das alles hört sich verlockend an. Gemeindevertreter Wolf-Rüdiger Bölck ( SPD) hat sich von Beginn an in das von der Kommunalpolitik einmütig getragene Projekt gekniet und vertritt jetzt die interfraktionelle Arbeitsgruppe, die sich mit für Gettwork verantwortlich fühlt.

Kommunikation gehört zum Konzept im Coworking Space Gettwork

"Bei Cowork geht es nicht nur ums reine Arbeite wie in einem beliebigen Mietbüro. In einem Coworking Space sollen auch Kontakte geknüft werden, die beruflich befruchten und kreativ machen", erläutert er. Er selbst berät sonst Existenzgründer und konnte sein Knowhow mit einbringen.

Warum sich ausgerechnet Gettorf auf den Weg macht, erklären Frank und Münzberg-Niemann. Als 2018 der mobile Coworking Space der Heinrich-Böll-Stiftung in Gettorf Station machte, um für Cowoking im ländlichen Raum zu werben und diese Arbeitsform als Chance präsentierte, "hatten wir guten Zulauf". Der Wirtschaftsausschuss der Gemeinde griff die Idee schnellstens auf und schob das Projekt der Gemeinde an.

Ein Kommentar zum Thema lesen sie hier

Inzwischen ist aus dem mobilen Container-Projekt die Genossenschaft Coworkland erwachsen, der auch Gettorf beigetreten ist und der Gettwork angehört. Sie hat mit professioneller Beratung und Leitung inzwischen auch in anderen Bundesländern Fuß gefasst.

Gettorfer Coworking Space hat sich bei der Digitalen Woche vorgestellt

Gibt es schon Interessenten, die einen Schreibtisch mit WLAN-Zugang und drahtlosem Druckeranschluss buchen in Gettorf wollen? "Ja", bestätigt die Standortmanagerin. "Und die Altersstruktur ist völlig gemischt. Ich freue mich sehr auf die entstehende Community." Vorgestellt hat sie Gettwork gerade bei der Digitalen Woche in Kiel.

Die Kosten für Nutzer sind überschaubar: Pro Stunde kostet der Arbeitsplatz, an den man seinen Laptop mitbringt, sechs und pro Tag 15 Euro. Mieter, die einen festen Schreibtisch buchen, bezahlen pro Woche 75 und pro Monat 270 Euro. Wer bereit ist, innerhalb des Raumes umzuziehen, zahlt 60 beziehungsweise 220 Euro.

Gebucht wird übers Internet. Die Hompage www.gettwork.de ist alelrdings noch in Arbeit. "Bei der Erstbuchung müssen sich Mieter aber einmal persönlich bei mir vorstellen", ergänzt Münzberg-Niemann. Bis dahin geben sich noch Scharen von Handwerkern die Klinke in die Hand.

Mehr Nachrichten aus der Region Eckernförde lesen Sie hier.