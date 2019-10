Zusammen singen hat Konjunktur. Mitsingekonzerte sind überall der Magnet. Selbst die große Stadthalle in Eckernförde ist wiederholt ausverkauft, wenn es Musiker und Chorleiter das Publikum zum Massenchor machen. In Gettorf heißt es am Freitag, 25. Oktober, erstmals „Let’s Sing Together“.