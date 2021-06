Eckernförde

Nun aber! Eckernförde feiert endlich wieder seine Sprotten. Das sind diese legendären Ostseefischchen, die den Namen der Stadt Kiel zum Begriff gemacht haben, obwohl sie von jeher in Eckernförde gegräuchert und in kleine Holzkisten verpackt wurden. Das maritime Stadtfest Sprottentage zu Ehren der Eckernförder Spezialität "Kieler Sprotten" läuft aber auf Sparflamme - der Pandemie geschuldet.

Im abgezäunten Berich vor der Hafenbühne, vor der in Zeiten vor Corona bei städtischen Großveranstaltungen der Bär steppte, sehen Bänke auf Abstand für ein abgezähltes Publikum. 250 Personen dürfen hinein, können bis zu 90 Minuten für ein enstündiges Programm bleiben und müssen dann wieder Platz machen für die nächsten.

Sonnabendnachmittag ist normlerweise der erste Ansturm auf die Hafenmeile mit Buden, Karussell, Schiffsbesichtigungen,und "Sprotten räuchern live". Diesmal aber ist die Nachmittagszeit für Kasperles Puppentheater reserviert - und all die Lütten, die Kasper und Freunde über alles lieben.

Sprottentage Eckernförde sind am Nachmittag mäßig besucht

"Ungefähr 30 Leute", beziffert Lena Guschwewski von der Touristik Eckernförde das Publikum, das jetzt dicht vor der Puppenbühne sitzt. Dem Nachwuchs ist das egal. Kleine Mädchen und Jungen quietschen vor Vergnügen und zittern mit, wenn Kasperle Abendteuer besteht. Für sie hat sich der Besuch am Hafen schon gelohnt, auch wenn die Eltern für sich zwei Tickets zu je fünf Euro lösen mussten.

Dafür haben sie umgehend Fünf-Euro-Gutscheinkarten erhalten, die sie fast überall in in der Innenstadt einlösen können. "So haben wir den Überblick, wie viele Menschen noch hinein dürfen", klärt die Touristik-Mitarbeiterin auf. Denn: Die Tickets konnte man vorab im Internet ordern.

Jetzt ist die erste Nachmittagsvorstellung gleich aus. Veit (3) ist noch ganz gefangen vom Geschehen auf der Bühne. Stolz streckt er beim Hinausgehen seine papierne Eckernförde-Tüte in die Luft und winkt mit dem Sprottenfähnchen. In der Tüte, das Geschenk der Stadt für die Kleinen, ist ein Papierfisch zum Ausschneiden und eine Bastelanleitung, die Veits Eltern studieren werden.

Kinder sind glücklich mit Kapserle auf der Hafenbühne Eckernförde

Die beiden, Patrick und Maia Härter, lächeln. "Unser Sohn ist glücklich", wissen Mutter und Vater. Was sie von den Sprottentagen halten? "Wir sind total überrascht" sagt Maria Härter. Kurz vor der Vorstellung sind sie erst angekommen. Die lange Tour von Thüringen an die Ostsee liegt hinter und der Sommerurlaub vor ihnen.

"Wo wir wohnen, das kennt jetzt jeder", ergänzt der Ehemann. "Durch die hohe Corona-Inzidenz wurde Hildburghausen berühmt. Leider." Glücklich seien sie jetzt, "dass wir hier sein können, um ein bisschen Normalität zu genießen. Hier waren die Zahlen ja immer gut". Dass am Hafen mit Einschränkungen gefeiert werden darf, finden sie auf den ersten Blick "schön und gut organisiert". Nun aber wird endlich die Ferienwohnung bezogen. "Erstmal ankommen", ist das Paar einig.

Ein paar Schritte weiter auf dem Kai stehen "Fiete und Stine", zwei Eckernförder Originale in Fischertracht. "Plattdüütsch snacken" ist ist selbstverständlich, wenn sie die golden geräucherten Sprotten aus den Holzkistchen zum Probieren feilbieten. Stine und Fiete sind in Wirklichkeit Christel Fries und Werner Pötzsch. Sie führen sonst Gäste durch die Altstadt und zur Alten Fischräucherei, das Räuchereimuseum.

Urlauber freuen sich über ein Stück Normalität in Eckernförde und raten zu Vorsicht

Stine übersetzt die Anleitung, wie die feinen Gräten und die Innereien vor dem Verspeisen aus der Sprotte gezogen werden, natürlich gern für die Gäste. Da hört man aufmerksam zu, wird mutig und probiert "so ein kleines Ding". Und man hat Verstädnis, dass der Räucherofen diesmal nicht vorgeführt werden darf, weil sich sonst eine Menschentraube bildet, die ja keiner will.

Für Heike und Jörg Toebe aus Mecklenburg-Vorpommern ist Stines Entgrätungstechnik neu, auch wenn sie schon öfter in Kappeln Urlaub gemacht und dort Sprotten gekauft haben. "Ich habe bis auf den Kopf immer alles mitgegessen", räumt der Ehemann ein. eine Frau hat längst die von Stine vorbereitete Sprotte verspeist. "Super", schwärmt sie. "Ganz anders als sonst. Da nehmen wir doch gleich ein Kistchen mit. Darum hat uns doch Opa gebeten, falls wie nach Eckernförde kommen."

Und wie gefällt den beiden, dass ein Stadtfest gefeiert wird? Wollen sie noch bis zum Konzert der Band "Pfefferminz" auf der Hafenbühne bleiben? "So wie es im Moment hier läuft, sieht alles recht entspannt aus", finden sie. "Aber wir müssen alle noch vorsichtig sein, die Pandemie ist nicht vorbei. Übertreiben sollte keiner." Zur Konzertzeit werden sie wieder in ihrem Urlaubsquartier in Kappeln sein.