Klein Wittensee

Der Angler war am Dienstag gegen 9 Uhr mit einem gemieteten Boot auf den Wittensee gefahren, so Sönke Petersen von der Polizei. "Aus bis ungeklärter Ursache kenterte das Boot gegen 12.45 Uhr. Andere Wassersportler versuchten noch, den Mann aus dem Wasser zu ziehen, dies gelang ihnen jedoch nicht", hieß es weiter.

Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen verliefen zunächst erfolglos. Rund 100 Rettungskräfte waren vor Ort. Unter dem Einsatz von Sonargeräten und Tauchern wurde der Mann schließlich gegen 16.30 Uhr am Grund des Wittensees gefunden. Er wurde tot geborgen.

Leichnam zur Obduktion in der Rechtsmedizin

Der 66-jährige Nordrhein-Westfale hatte zusammen mit seiner Frau ein kleines Ferienhaus in Klein Wittensee angemietet, um dort seinen Urlaub zu verbringen. Auch das kleine Ruderboot war gemietet.

Weshalb der Angler bei ruhigem Wetter ins Wasser fiel und offenbar sofort versank, wird nun weiter ermittelt. Der Leichnam wird in der Rechtsmedizin untersucht, um herauszufinden, ob ein Temperaturschock als Ursache in Frage kommt.

Denn während am Dienstag bereits die Mittagshitze eingesetzt hatte, war das Wasser draußen auf dem Wittensee viel kälter. Die Obduktion kann auch Klarheit darüber bringen, ob ein anderes medizinisches Problem vorlag.

Polizei befragt weitere Zeugen

Die Polizei geht zunächst weiter von einem Unglücksfall aus, befragt aber weitere Zeugen, die das Unglück vom Ufer aus gesehen haben könnten. Auch der Bootsverleiher soll noch angehört werden.

Der Angler war erst nach mehrstündiger Suche gefunden worden. Das lag auch daran, dass er rund 30 Meter von der Unfallstelle entfernt im Wasser lag. Hintergrund sind Strömungen.

"Im Wittensee gibt es relativ starke Ober- und Unterströmungen", sagte Kreiswehrführer Mathias Schütte. Er war am Dienstag ebenfalls am Rettungseinsatz beteiligt.

Technisches Hilfswerk Eckernförde suchte mit Unterwasser-Roboter

Das Zusammenspiel der Hilfeleistungsorganisationen habe gut funktioniert, wenn auch nur mit sehr traurigem Erfolg, so Schütte. Die Taucher des Arbeiter-Samariter-Bundes seien von einem Unterwasser-Roboter des Technischen Hilfswerks ( THW) Eckernförde unterstützt worden.

Zudem seien die 3D-Sonargeräte zum Einsatz gekommen, über die das THW sowie die Feuerwehren Eckernförde und Borgstedt verfügen. Damit lasse sich ihm zufolge Gewässerböden auf Gegenstände und Körper abscannen.

Nach dem Fund sei darauf geachtet worden, dass nur erfahrene Einsatzkräfte an der Bergung des Leichnams beteiligt waren. Allen Kameraden wurden Gespräche mit der Feuerwehrseelsorge angeboten.

Feuerwehr rät zu Schwimmwesten

Der Kreiswehrführer warnte eindringlich vor Gefahren auf Seen. Menschen neigten dazu, sich auf vermeintlich ruhigen Gewässern zu überschätzen. Er empfahl allen, die mit Booten unterwegs sind, Schwimmwesten zu tagen.

So eine Weste hätte den Angler möglicherweise über Wasser halten können. "Hilfe war ja in der Nähe", so Schütte.

