Dieser Würfel hat was: drinnen breite Kuschelwiese zum Schlafen, draußen unverbaubarer Meerblick und Wellenrauschen. Der exklusive Schlafgenuss in den zwei neuen Sleeperoo Cubes am Südstrand von Eckernförde ist „der Hammer“, schwärmt eine Familie aus Hamburg seit Pfingstsonntag.