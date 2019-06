Strande

Möglich machte die Visite Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP). Die Regatta steht unter der Schirmherrschaft des Strandes und des FDP-Ortsverbands. „Ich habe den Segelschein, aber kein eigenes Boot“, verriet Lindner. Auf Kubickis Motoryacht „Liberty“ ging es auf die Ostsee. „In diesen Fall ist ganz klar Wolfgang Kubicki am Ruder“, stellte Lindner launig die Verhältnisse an Bord dar. „Ich habe volles Vertrauen zu ihm“, sagte er vor der Begleitfahrt. „Wir unternehmen auch in Berlin privat etwas zusammen“, verriet Kubicki.

Die Charity-Regatta soll parteiübergreifend verankert in Strande und darüber hinaus werden. „Die Unterstützung der FDP wird bleiben“, so der stellvertretende Vorsitzende des liberalen Ortsverbandes Ulrich Kauffmann. Für den Klub war die Regatta und insbesondere der Martitime Abend in der Bootshalle des Kieler Yacht-Clubs am Sonnabend ein voller Erfolg. Die Einnahmen aus Regatta, Festeintritt und Tombola gingen wie im Vorjahr an den Hospizverein Dänischer Wohld.

Sportlich gewannen mit Martin Menzner und seiner Crew aus Christian Drews, Lars Kallwitz und Mika Rolfs die Favoriten. Sie treten auch bei den Wettfahrten der Kieler Woche an.