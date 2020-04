Die Eckernförder FDP sagt Zigarettenkippen den Kampf an. Sie schlägt dem Umweltausschuss einen Fünf-Punkte-Plan vor, um die Stadt von der Flut achtlos weggeworfener Stummel zu befreien. Dabei schreckt sie auch nicht davor zurück, Kippen-Sammlern einen finanziellen Bonus in Aussicht zu stellen.

Von Tilmann Post