Christine Aschenberg-Dugnus ist Bundestags-Direktkandidatin im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Am Wochenende nominierten die Wahlkreismitglieder die 60-jährige Rechtsanwältin in ihrem Heimatort Strande. Credo der Gesundheistpolitikerin in der Corona-Zeit: "Den Menschen Ängste nehmen, nicht schüren."