Derzeit ist der rund zwei Kilometer lange, vierspurige Abschnitt zweigeteilt: Auf dem ersten Kilometer ab dem Kakabellenweg in Richtung Schleswig gilt Tempo 60. Kurz hinter dem Abzweig zur Noorstraße dürfen die Autofahrer auf 80 Kilometer pro Stunde beschleunigen.

Das hatten zuletzt die Grünen moniert und fordern, auf dem zweiten Teil auf Tempo 60 abzusenken. SPD, Linke und die unabhängige Ratsfrau Doris Rautenberg haben sich dem inzwischen angeschlossen. Im gemeinsamen Antrag spricht das Bündnis von einer "unnötigen Umweltbelastung" durch Tempo 80.

Gleichmäßige Geschwindigkeit fördert den Verkehrsfluss

Die FDP will nun prüfen lassen, ob nicht auf der gesamten Strecke 70 km/h gelten kann. Das bedeutet, die Geschwindigkeit auf dem ersten Stück um zehn Kilometer pro Stunde heraufzusetzen. Auf dem zweiten Abschnitt würde sie in der gleichen Größenordnung herabgesetzt.

"Eine durchgehendende gleichmäßige Geschwindigkeitsbegrenzung fördert den Verkehrsfluss und reduziert sowohl die Lärmbelastung als auch die klimaschädlichen Abgasemissionen", meint Karl-Ludwig Loth ( FDP). Besonders das Anfahren und Beschleunigen der Fahrzeuge sei für eine Erhöhung der Lärm- und Abgasemissionen entscheidend.

Kritik an Tempo-60-Vorschlag von Grünen, SPD und Linken

Dazu sei es aber nötig, die drei Ampeln auf der Strecke in einer "Grünen Welle" zu schalten. Nach dem Modell wird den Fahrern die Geschwindigkeit am Straßenrand angezeigt, die sie fahren müssen, um bei Grün an der nächsten Ampel anzukommen. Wer schneller fährt, hat Rot.

Davon versprechen sich die Freien Demokraten eine Entlastung der Reeperbahn, der Gaehtjestraße, des Mühlenbergs und der Riesebyer Straße innerhalb des Stadtgebietes. Sollte das Tempo komplett auf 60 gesenkt werden, wie es Grüne, SPD und Linke fordern, wichen wieder mehr Fahrer auf diese Innenstadtstraßen aus, kritisiert die FDP.

Zur Diskussion kommt es im Umweltausschuss am Mittwoch, 15. Mai 2019, um 18 Uhr im Ratssaal im Eckernförder Rathaus.

