Spektakulärer Einsatz: Die Polizei nahm in Neudorf-Bornstein am Montag drei Einbrecher fest. Ein aufmerksamer Bürger hatte insgesamt vier Täter vormittags an einem Einfamilienhaus am Gärtnerweg in Neudorf gesehen und die Polizei gerufen. Mit Hubschrauber, Hund und Streifenwagen gelang der Zugriff.