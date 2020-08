Kleine Verkehrssperrung in Gettorf und große Wirkung: Zwischen Bekstraße und Verkehrskreisel der alten B 76 wird die Fahrbahn am Montag, 17. August, ausgebessert. Autofahrer müssen teils über die Dörfer kurven, um ans andere Ende der Gemeinde zu kommen. Von 8 bis 16 Uhr ist der Bereich dicht.

Von Cornelia Müller