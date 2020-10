Eckernförde

An einer Station ausleihen, an einer anderen – am Zielort – wieder abgeben. Das ist das Prinzip der Sprottenflotte der Kiel-Region, das eine Alternative zum Pkw bieten und den umweltfreundlichen Alltagsverkehr stärken soll. Im Juni 2019 startete die Sprottenflotte zunächst in der Landeshauptstadt. Nach dem Pilotzeitraum bis Ende 2020 soll sie auf Eckernförde, Rendsburg, Plön und Preetz ausgeweitet werden. Nach Angaben der regionalen Koordinatorin Kim Strupp hat das Bike-Sharing-System bereits über 25000 Nutzer und rund 240000 Ausleihen erreicht. Rekord war, dass ein Rad fünfmal am Tag ausgeliehen wurde.

Nächstes Jahr auch mit Lastenrädern

„Wir sind von dem Erfolg überrollt worden“, sagt Strupp. Deshalb sei man bereits dabei, neue Räder anzuschaffen. Nächstes Jahr sollen auch Lastenräder dazukommen. Kooperationspartner beim Betrieb der Sprottenflotte ist der Anbieter Nextbike aus Leipzig. Der Verleih funktioniert auf verschiedenen Wegen: per App, per Telefon oder über die Internetseite. Für die Registrierung muss der Nutzer einmal überprüft werden, in dem ein Euro abgebucht wird. „Der wird aber als Guthaben wieder gutgeschrieben“, erläutert Strupp.

Radeln als niedrigschwelliges Angebot

Die jeweils erste halbe Stunde Radeln ist bislang frei. Jede weitere halbe Stunde kostet einen Euro, der Tageshöchstsatz liegt bei neun Euro. Die halbe Stunde reicht laut Strupp in 90 Prozent der Fälle. „In der Regel liegen die Fahrten bei durchschnittlich 17 bis 19 Minuten.“ Ob es auch ab Januar 2021 bei der freien ersten halben Stunde bleibt, steht noch nicht ganz fest. „Wir machen uns aber stark für ein niederschwelliges Angebot“, betont die Koordinatorin. Die Sprottenflotte sei eine sinnvolle Ergänzung zum Öffentlichen Personennahverkehr – vor allem in den Abendstunden. Ausleihen können sich die Räder Nutzer ab 16 Jahren.

90 000 Euro im Haushaltsentwurf

Frühestens im April, spätestens im Juli könnte das Angebot auch in Eckernförde starten. Das System selbst sei nicht kostendeckend, erläuterte Strupp. Die Ausleihgebühr werde direkt in das System wieder investiert. Deshalb müssen Städte und Gemeinden für den Betrieb einen jährlichen Zuschuss geben. Nach Angaben von Bauamtsleiter Timm Ohrt sollen im Haushaltsentwurf 2021 seitens der Kämmerei 90000 Euro dafür berücksichtigt werden. Dafür gibt es ein Basis-System mit 70 Rädern und zehn über die Stadt verteilte Stationen. Die könnten beispielsweise am Bahnhof, am Berufsbildungszentrum, am Wellenbad, am Südstrand und am Schulzentrum liegen. Die Standorte sind bislang nur Vorschläge und werden noch mit der Stadtverwaltung abgestimmt.

Ratsversammlung muss noch zustimmen

Die Abstellmöglichkeiten der Räder gelten für die Kiel-Region übergreifend. Wer sein Leihrad allerdings nicht an einer der Sprottenflotte-Stationen abgibt, muss mit einer Service-Gebühr von 20 Euro für das Abholen des Fahrrades rechnen. Mit Vandalismus, so die Koordinatorin, habe es bislang sehr wenig Probleme gegeben. Nach dem positiven Votum des Umweltausschusses muss auch die Ratsversammlung dem Start den Sprotten-Leihräder in Eckernförde noch zustimmen.

