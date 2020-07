Neuwittenbek

Der Start am Bahnhof holpert, nicht nur wegen des groben Pflasters auf dem Vorplatz. Der Fahrradwegweiser verwirrt nämlich. Er zeigt in alle Richtungen, Wege führen in alle Richtungen, nur nicht über Tüttendorf zum NOK.

Aber es ist ganz einfach. Man fährt in Richtung Tierpark/ Süderstraße. Den findet man ohne Karte. Vor dem Bahnhof beginnt eine gelbe Spur auf dem Gehweg. Sie symbolisiert Tapirklauen – der Tapir ist das Lieblingstier der Gettorfer Tierparkfans. Über Herrenstraße und Fußgängerzone Eichstraße ist die Süderstraße rasch erreicht. Ab hier fährt man geradeaus auf dem Radweg bis nach Tüttendorf.

Vor dem Ort blüht ein Feld in Gelb. Silphie heißt die Staude, die Insekten lieben und die zur Biogaserzeugung taugt. Der Bauer hat extra eine Aussichtsplattform installiert. Tüttendorf, das sich hübsch ländlich präsentiert, wird auf der Alten Dorfstraße in Richtung Neuwittenbek durchquert und auf dem Radweg verlassen.

Gut Warleberg in Neuwittenbek ist besonders sehenswert

Wenig später weist an einer Kreuzung eins der Schilder die Radstrecke Annenhof/Gut Warleberg aus. Auf dieser schmalen Fahrbahn, die ab und zu Trecker nutzen, radelt es sich super. 2,6 Kilometer später lohnt es, die Kopfsteinpflasterzufahrt zum Gutshof zu nehmen und nicht den Radweg links um das Gut herum.

Herrenhaus und Torhaus sind tolle Fotomotive, eine kleine Pause ist gesetzt. Den Hof verlassend, ist an der Kreisstraße linker Hand der Wegweiser zum Obstcafé Warleberg unübersehbar. Dem Sandweg folgend, geht es auf den Kanalhang. Acht Kilometer sind es vom Bahnhof bis zum ersten Genuss-Stopp.

Vor den Reben des Weinbergs, den Gutsherr Henrik Buchenau unterhalb der Obstplantage angelegt hat, sind Kaffee und Kuchen eine Wucht. Ich entscheide mich für die Heidelbeer-Himbeer-Variante mit Konditorsahne und sehe Aufbauten von Frachtschiffen, die unten den Nord-Ostsee-Kanal passieren, vorbei gleiten.

Das lässt es sich aushalten. Wer will, kann in der Pause sogar noch Saisonobst ernten. Durch einen Weg im Maisfeld geht es abwärts auf den Betriebsweg der meistbefahrenen Wasserstraße der Welt. Nach Westen führt er zur angepeilten Fährstelle Landwehr, wo der Fahrradtacho zehn Kilometer Strecke anzeigt.

An der Fähre Landwehr kann man gemütlich speisen

Soll ich etwa schon wieder stoppen? Zwei Imbisswagen, die Suppen, Bratwurst, Küchlein im Glas, belegte Brötchen, frische Waffeln, Eis anbieten, locken an die Gartentische.

Hier muss ich die Kanalstrecke wegen der Baustelle für die Kanalverbreiterung verlassen. Und das erweist sich keineswegs als misslich. Der ausgeschilderte Radweg parallel zur wenig befahrenen Straße nach Schinkel, durchs Dorf und weiter nach Großkönigsförde ist prima in Schuss. Der Blick schweift über Felder mit Blühstreifen und Knicks.

In Schinkel folge ich dem Radweg der Hauptstraße. Die sechs Kilometer vom Verlassen des Kanals bis wieder hinunter in Richtung NOK sind durchgängig gut markiert. Von der Kreisstraße biege ich links nach Großkönigsförde ab und folge der teils ganz neu hergerichteten, asphaltierten Umleitung über Dithmarscher Weg, Bökenrott und Kanalweg. Auch die ist mit Schildern versehen.

Bei Kilometer 18,78 seit Gettorf führt links ein Spurplattenweg zurück auf den Betriebsweg am NOK. Vier Kilometer radele ich hier mit Containerschiffen, die den Kanal langsam passieren müssen, um die Wette.

Wettstreit zwischen Fahrrad und Schiff auf dem Nord-Ostsee-Kanal

„ Grete Sibum“ heißt mein blau-weißer „Gegner“ auf dem Wasserweg, den ich trotz Fotopause ohne Anstrengung überholt habe bis zum Fähranleger Sehestedt. Nach 22,84 Kilometern schließe ich den Drahtesel am Kanaltreff Sehestedt an den Bügel.

Jetzt ist Zeit für das „Pommes Special“ des beliebten Bistros mit Wohnmobilparkplatz: Die Mega-Portion knackiger Fritten, drei Saucen nach Wahl und Zwiebeln – geröstet oder frisch – würden locker zwei bis drei Kinder satt machen. Das gilt auch für die Wurstvarianten. Das ist Fast Food vom Feinsten bei Traumaussicht auf dicke Pötte. Was wollen Radler, die sich Kalorien abstrampeln, mehr?

Danach geht es zurück am NOK via Großkönigsförde nach Revensdorf, auch hier auf vorbildlichem Radweg. Am Rand geben Tafeln Auskunft über die Landwirtschaft. Ein Halt am Teufelsstein bei Ruckforde, ein Riesenfindling, lohnt außerdem. Am Dorfplatz Revensdorf ist das Ende des Ausflugs absehbar.

Nur drei Kilometer sind es nun auf dem Radweg bis zur Kreuzung Süderstraße/Am Markt in Gettorf, wo die Fußgängerzone beginnt. Einen Kilometer noch strampeln und nach 38 entspannten Kilometern auf dem Sattel ist der Bahnhof erreicht.

Fahrradtour mit vielen Varianten Die Tour von Gettorf über über Tüttendorf und Warleberg (Gemeinde Neuwittenbek) zum Nord-Ostsee-Kanal, weiter nach Landwehr und Sehestedt über Schinkel, Großkönigsförde und Revensdorf (Gemeinde Lindau) sowie zurück nach Gettorf verläuft fast eben auf Radwegen oder direkt am Kanal. Nur wenige Kilometer radelt man auf Straßen, auf denen hin und wieder Verkehr ist. Von und nach Kiel oder Eckernförde verkehrt halbstündlich der Zug, in dem man Fahrräder mitnehmen darf. Der Toureinstieg ist an vielen Stellen möglich. Fahrradkarten weisen das aus. Man kann die Tour also abkürzen oder verlängern. Startet man in Eckernförde, erreicht Gettorf über Altenhof/ Bornstein und kehrt über Revensdorf/ Bornstein zurück, hat man 70 Kilometer vor sich. Die beschriebene Gettorf-Runde hat 38 Kilometer.

