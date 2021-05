Fake-Aufkleber in Eckernförde und Kappeln sorgen für Ärger: Am Himmelfahrtstag sind erstmals Hinweise an Ladentüren aufgetaucht, wonach nur Geimpfte Zutritt zur "Gesundheitszone" hätten. Die Maskenpflicht sei aufgehoben, hieß es weiter. Die Polizei ermittelt, um die Urheber ausfindig zu machen.