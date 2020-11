Wenn der Herbstwind weht, werden Äpfel zu Fallobst. 102 Kilogramm hat Petra Lisiak aus Kiel in ihr Auto gepackt und stellt sie an Annahmestelle des Inklusionsbetriebs Schrebers Erde in Altenholz auf die Waage. Dort verkauft sie ihr Obst an die Süßmosterei Steinmeier, die daraus Saft macht.