Immer zu Hause lernen, nur mit Geschwistern spielen, selten in der Kita toben: Das ist nichts für Jakob (8), Arvid (6) und Ingrid (4). Die Kinder von Björn und Hellen Ströh aus Gettorf dürfen wie Tausende Mädchen und Jungen Montag wieder in die Schule und in die Kita. Wir begleiten sie.