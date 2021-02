Gettorf

Kurz vor 8 Uhr war es auch für die beiden jüngeren Geschwistern von Jakob Ströh (8) aus Gettorf so weit: Arvid und Ingrid haben nun wieder mehr Normalität im Leben - trotz des Lockdowns wegen Corona in Schleswig-Holstein. Sie besuchen endlich wieder die evangelische Kita Regenbogen in Gettorf.

Ihr Vater Björn Ströh, einer von drei Pastoren in Gettorf, hat sie hingebracht. "Ingrid war ganz besonders aufgeregt", berichtet der Vater, nachdem er die beiden abgeliefert hat an der Kita-Tür. Die Vierjährige hatte sich schon am Freitag, beim Besuch der Reporterin zu Hause bei der Familie Ströh, so richtig auf den Montag gefreut. Endlich wieder mit den anderen Kids aus der Gruppe spielen!

Alle drei Kinder der Familie Ströh aus Gettorf gingen aufgeregt zu Kita und zur Schule

Und Arvid? "Er hat sich jetzt auch gefreut und war ein bisschen kribbelig", bestätigt sein Vater. "Das haben meine Frau Hellen und ich das ganze Wochenende über gemerkt. Alle drei Kinder waren voller Erwartungen auf den Neustart in der Kita und in der Schule."

Mutter Hellen brachte Jakob zur Parkschule Gettorf, in der sie selbst Mathelehrerin ist. Jakob ist in der zweiten Klasse. "Wahrscheinlich wäre Arvid auch ein bisschen lieber schon zur Schule gegangen", vermutet Björn Ströh.

"Aber das kommt ja nach den Sommerferien. Das letzte Halbjahr in der Kita ist immer davon geprägt, dass die Kinder sich auf den nächsten Abschnitt freuen und ein bisschen ungeduldig sind." Das bekommt er auch immer mit, weil er als Pastor auch für die Kita Regenbogen in Gettorf zuständig ist. Er selbst ist erleichtert, dass nach über einen Monat zu Hause seine drei Kinder wieder in die Schule und Kita dürfen. Trotz Corona in Schleswig-Holstein.

"Das wird ihnen guttun", betont er. "Unsere drei Kinder konnten zwar gut miteinander spielen in der Zeit seit Dezember. Aber es fehlt doch der Kontakt zu Gleichaltrigen. Die Kinder brauchen auch in dem Alter schon ihre zweite Sozialwelt, in der nicht immer die Eltern präsent sind."

Und so wartet Björn Ströh gespannt auf die Mittagszeit, in der Mutter und drei Kinder vom ersten Tag Normalität berichten werden. Was man so Normalität nennt, im teilgelockerten Lockdown während der Corona-Pandemie in Schleswig-Holstein.