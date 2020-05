Windpark-Betreiber sollen Geld an Kommunen zahlen, in denen ihre Anlagen stehen? Der Vorschlag des Bundeswirtschaftsministers facht die Debatte wieder an. Wolfgang Kerber als Bürgermeister der betroffenen Gemeinde Tüttendorf findet die Idee gut, kritisiert aber auch die Haltung der Landesregierung.