Bürgermeister Friedrich Suhr ( CDU) erklärt auf Anfrage, er wollte die Sportler nicht schon wieder aus der Halle herausholen. Schließlich darf diese erst seit etwa zwei Wochen wieder genutzt werden. Und das Dörpshus in Felm und die Alte Schule in Felmerholz sind zu klein, um mit Corona-gerechten Abständen zu tagen. Zudem wisse man ja nie, wie viele Zuhörer zur Sitzung kommen.

Nachteil: Im Schulpavillon ist die Akustik bescheiden, Redebeiträge waren oft nur schlecht zu verstehen. Trotz längerem Weg zum Versammlungsort hatte sich aber etwa ein Dutzend Besucher auf den Weg nach Gettorf gemacht.

Halle hat viele Mängel

Der schlechte Zustand der Sport- und Mehrzweckhalle beschäftigt die Gemeinde Felm seit vielen Jahren. Draußen knabbert sichtbar der Rost an der Metallfassade, sogar ein Regeneinbruch ist nicht auszuschließen. Zudem ist es in der Halle im Sommer zu heiß, im Winter zu kalt. Drinnen besteht Handlungsbedarf bei Fußboden, Decke, Beleuchtung, Heizung, Prallschutz an den Wänden, Nebenräumen und der Elektrik. Auch ein barrierefreier Eingang fehlt. Viele Sportanlagen im Land haben ähnliche Probleme.

Im Bauausschuss Mitte Juni habe man diskutiert, ob man das Projekt noch einmal für fünf Jahre zurückstellt, berichtete der Vorsitzende, Klaus-Joachim Fiebiger-Heise (WGF Dänischer Wohld). Einstimmig empfahl der Ausschuss damals aber, die Planung des Neubaus der Felmer Mehrzweckhalle zumindest bis zum Punkt einer DIN-Kostenberechnung mit Entwürfen voranzutreiben.

Es könnte Fördergelder für das Projekt geben

So erhalte man die Chance auf Fördergelder und kann bei Bedarf kurzfristig starten. Ob das Projekt in Felm dann tatsächlich umgesetzt wird, soll aber die Gemeindevertretung entscheiden. Sebastian Nehls ( CDU) sagte: „Wir müssen vor allem mal eine Entscheidung treffen, ob wir einen Neubau oder eine Sanierung wollen, um die Chance auf Fördergelder zu haben.“

Thilo Möller ( SPD) warnte hingegen: „Die Gemeinde sollte sich nicht zu viele Projekte ans Bein binden.“ Auch die Gehwege und das Sportheim in Felm seien nicht in gutem Zustand: „Wir sollten ein Jahr warten.“ Klaus Fiebiger-Heise entgegnete: „Wir sehen ja, was aus schieben und schieben wird: Die Gehwege und Straßen sind kaputt.“ Man stopfe schon jetzt „Geld ohne Ende“ in die Halle, um sie zu erhalten. Der Felmer Bürgermeister Friedrich Suhr sah das genauso: „Die Sporthalle war schon Anfang der 2000er-Jahre Thema. Irgendwann müssen wir mal was machen.“

Verwaltung soll Finanzierungsvorschlag erarbeiten

Mit dem Vorschlag des Bauausschusses vergebe man sich nichts, fanden Holger Hackauf ( CDU) und Norbert Lähn ( SPD). Sebastian Nehls wies zudem darauf hin, dass die Gemeinde Felm ein besseres als das aktuelle Zinsniveau nicht mehr bekommen werde. Einstimmig fiel dann auch der Beschluss, dass die Verwaltung einen Finanzierungsvorschlag mit und ohne Fördergelder erarbeitet.

Nach Angaben des Bürgermeisters gibt es bereits eine Kostenschätzung, die einen Neubau an gleicher Stelle in Felm bei Kosten von über 900 000 Euro sieht, eine Sanierung bei über 600 000 Euro. „Wir sollten das schnell entscheiden“, findet Friedrich Suhr: „Wer weiß, ob es in zwei bis drei Jahren noch Fördergelder gibt.“

