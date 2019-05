Felm

Bei diesem Freiluftpicknick geht es darum, in geselliger Runde gute Gespräche zu führen, alte Bekanntschaften zu pflegen und neue zu schließen, heißt es in der Einladung des Fördervereins Alte Schule. Wie sie darauf gekommen sind? „Um das Dorfleben zu fördern“, sagt Edgar Paulke, Vorsitzender des Fördervereins.

Veranstalter hoffen auf rege Beteiligung

Dazu tragen Verein und Feuerwehr zwar auch mit dem Spielplatzfest bei. „Aber man muss ja auch mal was Neues machen“, sagt Antje Begemann. Eingeladen sind – per Aushang oder sogar Wurfzettel – Einwohner der ganzen Gemeinde, nicht nur aus Felmerholz, erklärt Thekla Paulke. Auch Gäste aus dem Noerer Ortsteil Lindhöft wollen übrigens zur „Weißen Meile“ kommen. Sie überlegen, womöglich im nächsten Jahr etwas Ähnliches von Ortsteil zu Ortsteil zu veranstalten.

Weiße Luftballons weisen den Weg

„Wir schauen uns mal an, wie das ankommt“, sagt Norbert Begemann auf die Frage, ob die „Weiße Meile“ in Felmerholz ein einmaliges Ereignis bleibt. 80 weiße Luftballons werden, „amtlich genehmigt“, den Weg zur gesperrten Straße Am Spritzenhaus weisen. Dort reiht sich dann – bei hoffentlich schönstem Mai-Wetter – ein Tisch an den anderen: Dafür sorgt das Orga-Team.

Picknickkorb mitbringen

Die Teilnehmer bringen nur ihren mit Lieblingsessen gefüllten Picknick-Korb mit und dürfen sich auf ein besonderes Gemeinschaftsereignis freuen. „Ganz in Weiß“, bitten die Organisatoren. Wer keine helle Kleidung hat, „für den stellen wir einen Eimer weiße Farbe hin“, scherzt Norbert Begemann. Das wichtigste bei der Veranstaltung ist aber: „Gute Laune mitbringen!“

Vorbild Kiel feiert seit 2013

Vorbild der Felmerholzer sind ähnliche Veranstaltungen in Kiel: 2013 initiierte die Interessengemeinschaft „Die Holtenauer“ erstmals eine „White Night“. Über 1000 Besucher kamen damals fast ausnahmlos Weiß gekleidet zum höchst kommunikativen Freiluftdinner. Die Idee soll übrigens auf die St. Petersburger „Weißen Nächte“ zurückgehen: Rund um die Sommersonnenwende feiert man dort schon seit Langem bis weit in die Nacht hinein bei Hellem.

Für Kiel in Weiß stand auch das „Dîner en Blanc“ aus Paris Pate: 1988 kamen dort erstmals weiß gekleidete Gäste mit selbst gefüllten Picknick-Körben an einem Ort zusammen, der bis zum Schluss geheim gehalten wurde. In Deutschland zelebrierte Hannover 2008 als erste Stadt die White Night.

Spielplatzfest im August

Am Sonnabend, 31. August, steht in Felmerholz dann ein großes Jubiläumsfest an: Zum 25. Mal lädt der Felmer Ortsteil zum Spielplatzfest ein, bei dem Spenden für einen guten Zweck gesammelt werden.

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus der Region Eckernförde.