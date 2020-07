Die Ferienleseclubs in Eckernförde, Gettorf und Altenholz kämpfen durch Corona mit geringeren Anmeldezahlen. Dabei haben die Stadtbibliotheken geöffnet, können durch die geringeren Besucherzahlen besser beraten. Leseratten, egal ob aus der Region oder im Urlaub, können auch jetzt noch starten.

Von Marc R. Hofmann