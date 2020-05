Schlappe für Vermieter von Ferienwohnungen an der Eckernförder Hafenspitze: Zwei Eigentümer sind mit Eilanträgen gegen Nutzungsuntersagungen der Stadt vor dem Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgericht in Schleswig gescheitert. Die Nutzung als Ferienwohnung sei baurechtswidrig, so das Gericht.