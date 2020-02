Die Stadt Eckernförde geht gegen Ferienwohnungen an der Hafenspitze vor: Per Ordnungsverfügung untersagt sie nun 35 Eigentümern, ihre Apartments weiterhin an Urlauber zu vermieten. Das Nutzungsverbot gilt ab 1. März und ist mit einem Zwangsgeld verbunden. Vermieter fühlen sich vor den Kopf gestoßen.