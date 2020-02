Schnäppchenjäger stöbern zwischen Ballkleid und Ladenhüter

Altenholz

Der Andrang vor der Kirche war vor dem Startschuss beachtlich: „Die Leute standen Schlange bis zur Straße“, berichtet Anne Wieboldt vom ehrenamtlichen Kleiderbörsen-Team mit etwa 30 Frauen aus Altenholz und Umgebung, das diese Aktion auf die Beine stellt.

Vom modernen Style über den Retro-Look bis zur Modesünde war auf der Festtagskleiderbörse für junge Leute alles zu finden. Das Prinzip ist ganz einfach: Anbieter holen ausrangierte Kleider, Anzüge, Hemden, Blusen, Jacken, Mäntel, Schuhe, Gürtel, Hüte, Taschen oder Accessoires aus ihren Schränken, legen dafür Preise fest und geben die gebrauchte, aber saubere Ware bei besagtem Organisationsteam im Eivind-Berggrav-Zentrum ab. Dort präsentieren die Frauen das Sortiment an Kleiderständern und auf Tischen.

„Feilschen ist nicht drin“

Zur Anprobe gibt es Umkleideräume in der Damen – sowie in der Herrenabteilung. „Feilschen ist nicht drin“, erklärt Anne Wieboldt, da die Preise festgelegt sind. Denn von den Einnahmen aus dem Verkauf erhalten der Altenholzerin zufolge die Anbieter – es sind zwischen 160 und 200 - 80 Prozent sowie ihre übrig gebliebenen Waren, die restlichen 20 Prozent des Geldes bekommt die Kirchengemeinde Altenholz für den guten Zweck.

In der Damenabteilung herrscht reges Treiben. Lisa Solterbeck hat ein „schlichtes schwarzes Kleid“ gefunden. „Das ist für eine Hochzeit“, verrät die 18-Jährige, die sich von ihrem Freund Malte Werner beraten lässt. Der 18-Jährige ist mit ihrer Wahl zufrieden: „Das Kleid geht in Ordnung.“ Jetzt stöbert die Kielerin noch nach einem Outfit für ihren Abi-Ball. Ihr schwebt „ein rosafarbenes oder hellblaues Kleid“ vor. „Auf jeden Fall etwas Auffälliges“, sagt Lisa. Warum? „Der eigene Abi-Ball ist doch nur einmal im Leben“, so die Schülerin.

Große Auswahl

Ihr gefällt die große Auswahl. „Es wäre doch schade, wenn die Kleider irgendwo im Schrank versauern“, sagt Lisa, „man muss nicht immer etwas Neues kaufen.“ Nachhaltigkeit ist das Zauberwort. Zumal sich auf der Börse ansehnliche Ballkleider schon für 65 Euro finden lassen. „Im Laden bezahlt man bestimmt 200 bis 500 Euro“, schätzt Lisa.

Die Kleidung ist überwiegend erschwinglich – ein Damenmantel für zehn Euro, eine Bluse für fünf Euro, Pumps für zehn Euro und ein großer roter Filzhut für acht Euro.

Spottpreise in der Herrenabteilung

Spottpreise gibt es auch in der Herrenabteilung. Einen blauen Anzug, immerhin ein Dreiteiler, gibt es für 70 Euro. Ein Mann, der namentlich nicht erwähnt werden möchte, ist ganz überrascht von der „großen Auswahl“. Einen passenden Anzug hat er trotzdem nicht gefunden – die Größe passte nicht.

Zwei Teenager-Brüder sahen in ihren Anzügen ganz schnieke aus, erzählen Beate Mohr und Imke Nissen vom Börsen-Team, die in der Herrenabteilung beraten. „Die Mutter war so begeistert, dass sie ihre Jungs gleich fotografierte“, so das Duo. Doch außer schicken Markenanzügen hängt an den Kleiderständern auch der eine oder andere „ Ladenhüter“. Nun ja, die Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Ein brauner Anzug (200 Euro) hat zumindest eine Stunde vor Verkaufsschluss noch keinen Abnehmer gefunden.

