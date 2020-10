Am Tag nach dem verheerenden Brand auf dem Gut Borghorst in Osdorf ist das komplette Ausmaß des Schadens erkennbar. Das Feuer hat am Montag einen Totalschaden an dem denkmalgeschützten Reetdachhaus verursacht. Die Feuerwehr war fast 15 Stunden lang bis in den frühen Dienstagmorgen im Löscheinsatz.