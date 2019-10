Feueralarm am Sonntag in einer Wohneinrichtung am Windebyer Weg 39 in Eckernförde. Ein Papierkorb im Gemeinschaftsraum brannte. Die Freiwillige Feuerwehr Eckernförde konnte die Flammen zum Glück schnell löschen. Die Bewohner kamen mit dem Schrecken davon. Verletzt wurde niemand.