Lindau

Die Brandursache für das Feuer in einem Aufenthaltsraum der Flüchtlingsunterkunft Lindau am Montagvormittag ist noch unbekannt. Die Kripo Eckernförde hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Laut Mitteilung der Polizei brannte unter anderem Mobiliar in der Unterkunft in der Straße An der Mühlenau. Personen seien nicht verletzt worden. Es entstand jedoch Gebäudeschaden in noch nicht näher bezifferter Höhe, so die Polizei.

Von RND/pat