Bei einem verheerenden Feuer im Holtseer Wohngebiet Kastanienhof am Montagmorgen ist der 51-jährige Bewohner einer Doppelhaushälfte schwer verletzt worden. Der Mann erlitt schwere Verbrennungen und schwebt in Lebensgefahr. Sein Bungalow ist bei dem Brand am frühen Morgen völlig zerstört worden.