Ein Feuer in einem Betriebsgebäude des Marinestützpunktes Eckernförde hat am Donnerstag für einen Großeinsatz in Eckernförde gesorgt. Kurz vor 16 Uhr hatte die Bundeswehr Alarm ausgelöst, nachdem die Landanschlusszentrale im Hafen des Stützpunktes in Brand geraten war.