Ein Feuer hat in der Nacht zum Montag einen Pferdedestall in Osterby im Kreis Rendsburg-Eckernförde zerstört. Die Tiere konnten vor den Flammen gerettet werden. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

In Osterby (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat es in der Nacht zum Montag einen Brand in einem Pferdestall gegeben. An dem Einsatz waren rund 100 Einsatzkräfte beteiligt. Quelle: Daniel Passig/Feuerwehr