Auf einem Reiterhof in Schinkel ist am Freitag ein Strohlager abgebrannt. Weder Menschen noch Tiere kamen dabei zu Schaden. Nach der Alarmierung gegen 11.20 Uhr musste die Feuerwehr zu stundenlangen Löscharbeiten auf den Hof ausrücken, weil die offene Halle mit Holzständerwerk in Flammen stand.