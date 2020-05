Rauchsäule über Strande: Bei einem Brand auf dem Großparkplatz am Ortseingang ist ein Wohnmobil zerstört worden. Die Eigentümer waren zum Zeitpunkt des Unglücks am Dienstag nicht in ihrem Fahrzeug, verletzt wurde niemand. Die Strander Feuerwehr brachte die Flammen nach kurzer Zeit unter Kontrolle.