Feuerwache Altenholz: Das wünscht sich der neue Gemeindewehrführer Kersten

Die offizielle Ernennung des neuen Gemeindewehrführers Kersten, der bisher Altenholzer Ortswehrführer war, erfolgte im März in der Gemeindevertretung. Allerdings hatte sich die Wahl wegen der Pandemie als aufwendig erwiesen, wie Bürgermeister Carlo Ehrich (SPD) berichtete. Denn eine Mitgliedersammlung war unmöglich. Eine Auflage des Kreises Rendsburg-Eckernförde sah Briefwahlen vor. Die Auszählung der Stimmzettel ging im Rathaus über die Bühne. Kersten ist für sechs Jahre gewählt. In der Gemeinde gibt es die beiden Ortswehren Altenholz und Knoop mit rund 80 Aktiven.

Als besonders gravierenden Einsatz bleibt Claußen der Brand der Stifter Ladenzeile im November 2014 in Erinnerung. Motivierend war für ihn gelegentliche Anerkennung: „Zum Beispiel das Lob vom Rettungsdienst nach einem Einsatz bei einem Unfall auf der B 503.“ Rückblickend beschreibt Claußen, der zunächst in die Reserve- und Anfang 2022 in die Ehrenabteilung wechselt, seine Amtszeit als „im Großen und Ganzen harmonisch“.

Feuerwehr Altenholz: Seit März wieder Übungsbetrieb

Carlo Ehrich dankte dem scheidenden Gemeindewehrführer für die jahrelange Zusammenarbeit. Ganz besonders in seiner Anfangszeit als Bürgermeister sei der Austausch mit Claußen von „unschätzbarem Wert“ gewesen.

Zugleich drehte sich das Personalkarussell noch weiter, ebenfalls neu im Amt sind: Dirk Schröder (stellvertretender Gemeindewehrführer), Mathias Brumme (Ortswehrführer Altenholz) und Michael Skala (stellvertretender Ortswehrführer Altenholz).

Unterdessen läuft seit März wieder der Übungsbetrieb, nachdem er ab November wegen der Corona-Pandemie ruhen musste. Zumindest in begrenzter Zahl dürften die Aktiven wieder zusammenkommen, so Rainer Kersten. Der frisch gebackene Gemeindewehrführer ist deswegen erleichtert: „In der Zeit geht eine gewisse Routine verloren.“ Fehle im Lockdown monatelang die Übung, säßen die praktischen Handgriffe irgendwann nicht mehr so automatisch wie gewohnt.

Feuerwehr Altenholz: Chef Kersten mit Ausstattung zufrieden

Ansonsten ist Kersten mit dem Ausbildungsstand der Einsatzkräfte und der Ausstattung zufrieden. „Ich freue mich, die Zukunft mitzugestalten“, so der Ehrenbeamte. Was die Feuerwache in Altenholz betreffe, müsse mittelfristig eine Lösung her, weil sie nicht mehr dem Stand der Technik entspreche.

Vom Bürgermeister gab es noch ein dickes Lob für die Jugendfeuerwehr: „Eine ganz wertvolle Arbeit, von der wir alle profitieren.“ Einen großen Anteil daran hat der neue Altenholzer Ortswehrführer Brumme, der 16 Jahre lang Jugendwart war. 25 Mädchen und Jungen zählt die Jugendabteilung. Neuer Jugendwart ist Maik Nippert. „Die Gemeinde ist dankbar, dass es für alle Positionen in der Feuerwehr Menschen gibt, die sich engagieren – das ist ein Zeichen für Kontinuität verbunden mit der Übernahme von Verantwortung“, sagte Carlo Ehrich.