Der Gettorfer SC hat sich am vergangenen Freitagabend in der Fußball-Landesliga Schleswig aus der Krise geballert. Mit 5:1 gewann die Mannschaft von Trainer Christian Schössler vor heimischem Publikum gegen IF Stjernen Flensborg und beendete damit eine fünf Spiele andauernde Niederlagenserie.