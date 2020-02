Bewohner der Häuser am unteren Ende der Danziger Straße in Altenholz-Stift werden sich an einen neuen Ausblick gewöhnen müssen – und nicht nur die: In den nächsten Tagen soll das Wäldchen am Wanderweg gefällt werden. Es steht einer guten Sicht für die Flieger des Flughafens Kiel-Holtenau im Weg.