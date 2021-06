Osdorf

Die Elektromobilität kommt in Fahrt. Jedes vierte neu zugelassene Auto war zuletzt ein E-Mobil. Damit wird auch die Zahl der Verkehrsunfälle mit Elektroautos steigen. Doch wenn der Akku brennt, hat die Feuerwehr mit Löschwasser, Schaum und Co. keine Chance.

In Osdorf ist das kein Thema mehr. Eine Firma, die selbst auf E-Mobile setzt, und der Handels- und Gewerbeverein haben der Freiwilligen Feuerwehr eine spezielle Löschdecke gekauft. Darunter stirbt jedes Akkufeuer.

Nicole Bünning strahlt. Die Chefin von Bünning Treppenbau, ein eingesessener Handwerksbetrieb mit 33 Mitarbeitern in der 2500-Einwohner-Gemeinde, wird eines ihrer fünf Mitarbeiter-Fahrzeuge mit Elektroantrieb gleich „mollig eingepackt“ sehen und ist höchst gespannt.

Neuer Kleinwagen mit Elektroantrieb ist Übungsobjekt für Osdorfs Feuerwehr

Osdorfs Feuerwehr wird an dem nagelneuen VW Up vor dem Feuerwehrgerätehaus vorführen, wie die leuchtend rote Decke von sechs mal acht Meter Größe, den Kleinwagen locker unter sich begräbt. Brandschützer Pit Hoffmann und der stellvertretende Wehrführer Ulf Schmidtchen legen schon mal die schweren Schutzanzüge an.

Der Einsatzwagen steht parat mit schwerem Gerät, das sonst noch gebraucht werden könnte. „Natürlich zünden wir das Auto nicht an“, verspricht Wehrführer Jan Hoffmann. Ohne den Lack zu zerkratzen, breiten die beiden Aktiven das riesige schwere Tuch über den Wagen.

Großer Bahnhof am Wochenende mit etlichen Feuerwehrleuten – auch der Bürgermeister ist da – fürs Auspacken einer Decke aus einem speziellen schweren Kunststoffmaterial, das nicht brennen kann? Hoffmann kann der Frage gleich den Wind aus den Segeln nehmen.

„Wir sind mutmaßlich eine der ersten, wenn nicht die erste Feuerwehr im Kreis Rendsburg-Eckernförde, die jetzt so eine Decke besitzt“, klärt er auf. „Und das beruhigt uns sehr.“ Bis Oktober 2020 hatte der Kreis Segeberg alle 116 Freiwilligen Feuerwehren damit ausgerüstet.

In den meisten Landkreisen sind E-Mobil-Löschdecken Mangelware

Hoffmann: „Weiter im Norden des Landes sind diese Löschdecken noch die Ausnahme. Dabei sind sie bei jedem Fahrzeugbrand einsetzbar, wenn es superschnell gehen muss. Die Decke enthält unter anderem Quarzsand. Sie ist so schwer, dass sie absolut abdichtet und dem Feuer sofort den Atem nimmt.“

Warum das bei einem E-Mobil so entscheiden sein kann, liegt für Feuerwehrleute auf der Hand. „Brennt erst der Akku, kann man den Wagen normalerweise nur noch ausbrennen lassen, wenn die Insassen in Sicherheit sind“, erläutert der Wehrführer.

„Es geht nicht um die Rettung des Fahrzeugs. Aber die Flammen würden von dem lichterloh brennenden Auto, das sich nicht löschen lässt, sofort auf benachbarte Gebäude oder Autos übergreifen. Das gilt es zu verhindern. Dafür ist die Decke Spitze.“

Firmenchefin Bünning hört aufmerksam zu, ebenso Bürgermeister Helge Kohrt, der am Vortag sein eigenes nagelneues E-Mobil vom Autohaus abgeholt hat. Auch der Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins (HGV) Michael Meyer-Borgerding ist beeindruckt. Bünning war auf das Thema gestoßen, als der Betrieb nicht nur für die eigene Familie zwei E-Mobile, sondern auch noch fünf für einen Teil der Belegschaft bestellte.

Osdorfer Treppenbaufirma will Gemeinden und Sponsoren zur Nachahmung anregen

Die Nutzer dürfen die Kleinwagen auch privat fahren, zahlen dafür einen geringen Betrag für den „geldwertem Vorteil“ ans Finanzamt, „sparen alle Kosten fürs eigene Erst- oder Zweitauto und schonen die Umwelt“, erklärt die Unternehmerin. „In der Firma laden sie den Akku zum Nulltarif auf.“ Als sie davon hörte, das Feuerwehren für E-Mobilbrände schlecht gerüstet sind, stand der Entschluss fest. Der HGV beteiligte sich spontan.

„Im Grunde sind die 1500 Euro, die die Decken kosten, keine große Summe“, unterstreicht sie. „Aber meine Absicht ist, ein Zeichen zu setzen. Viele Firmen und Vereine haben volle Spenden- und Mannschaftskassen, weil so lange nichts ging. So eine Decke ist doch eine Superinvestition in die Feuerwehr im Ort.“

Kohrt kann nur beipflichten. „Das Thema ist für alle neu. Ich würde mich freuen, wenn auch unser Kreis die Initiative ergreift. Wir müssen den Klimawandel bremsen, Abgase vermindern. Also müssen wir alles dafür tun, dass auch die E-Mobilität an keiner Stelle holpert.“

Vor wenigen Tagen gab der Osdorfer Finanzausschuss grünes Licht für ein 75.000 Euro teures Konzept, wie sich die Gemeinde auf schnellstem Weg klimaneutral aufstellt. Die sieben E-Mobile von Bünning, die E-Autos von Wehrführer, Bürgermeister und etlichen weiteren Osdorfern sind ein Schritt dahin.