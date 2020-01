Trecker-Tresen als Abschiedsgeschenk

Schinkel

Das spezielle Möbelstück für den Wehrführer von 2002 bis 2019 hatte Sven Mende erstellt. Der Metallbauer und stellvertretende Wehrführer hatte eine Treckermotorhaube zu einem Tisch umgebaut. Eine Sicherheitsglasplatte darüber und eine Basiskonstruktion mit Lagerraum für Flaschen und Gläser gaben dem Stück den Tresencharakter.

Trecker-Tresen entstand aus Fendt-Dieselross-Motorhaube

Der Clou am Trecker-Tresen für Schlepperfan Hartmann: Die eingearbeitete Motorhaube war seine eigene. „Vom meinem Vater habe ich einen Fendt-Dampfross-Trecker Baujahr 1957 geerbt. Allerdings war die Haube irgendwann geschrottet worden. Bei einem Besuch in Bayern habe ich 1995 Ersatz für sie entdeckt. Doch leider stellte sich heraus, dass sie für das Modell mit Wasserkühlung war. Mein Dieselross hat aber Luftkühlung“, berichtete Hartmann. Da er aufs richtige Ersatzteil Wert legte, wurde die Haube nie eingebaut und lagerte bei ihm. Nun ist sie aber Hauptbestandteil des Trecker-Tresens.

Um an sie heranzukommen, ließ sich Mende einen Trick einfallen. „Mein Vater Richard hat am 8. Januar seinen 80. Geburtstag gefeiert. Vorher hatte ich Detlev Hartmann gefragt, ob wir seine Haube als nostalgische Dekoration leihen könnten“, erklärte er. Dass der Trecker-Tresen Hartmann gefallen würde, war für ihn sicher. „Er hatte mir mal begeistert von einem ähnlichen Stück erzählt“, so Mende. Zudem hatten er und der 2019 gewählte Wehrführer Andreas Wieczorek für Hartmann noch mehr parat. Denn der 62-Jährige wurde auch zum ersten Ehrenwehrführer Schinkels ernannt.

Zahl der Aktiven blieb konstant

Allerdings stand nicht nur Hartmann im Fokus. Für 50 Jahre Treue zur Wehr wurde Johann Gnutzmann geehrt, zudem noch Sven Mende (20 Jahre) sowie Dennis Carstensen und Marelena Wulf (10). Der nach Schinkel gezogene Carstensen war zuvor als neues Mitglied aufgenommen worden. Hingegen wechselte Helmut Kasputtis in die Ehrenabteilung. Gegenüber 2019 blieb die Zahl der Aktiven – Stand Versammlungsende – mit 29 konstant. Mit vier Alarmierungen war 2019 für die Schinkeler laut Wieczorek „ein sehr ruhiges Jahr“.

