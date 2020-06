Ist Tüttendorfs Feuerwehr noch gerüstet?

Tüttendorf

Beides kam nicht an in der ersten Sitzung des Finanzausschusses der 1250-Einwohner-Gemeinde seit Beginn der Coronakrise am Dienstag. Das Gremium beschied einmütig: Die Anträge der zwei Ortswehren, unterstützt von Gemeindewehrführer Stephan Rehberg ( Blickstedt), sind zunächst gegenstandslos.

„Wir müssen sehen, wie wir unser Geld zusammenhalten“, schickte der Ausschussvorsitzende Moritz Graf zu Reventlow (WdGT) voraus.

Blickstedts Wehrführer Hans-Hermann Nagler hatte beantragt, die Gemeinde möge einen Mannschaftstransportwagen (MTW) anschaffen, damit mehr als sechs der 32 Feuerwehrleute im Löschfahrzeug zum Einsatz kommen.

Etliche Feuerwehrleute aus Blickstedt fahren in privaten Autos zum Einsatz

Alle anderen verfügbaren Kräfte müssen ins eigene Auto steigen und später mit der kontaminierten Einsatzkleidung wieder im privaten Wagen zurück fahren. Für den MTW müsste im Gerätehaus Blickstedt, in dem bisher nur das Löschfahrzeug steht, noch verändert werden.

Die Kosten alles in allem mit Fahrzeug: 62.000 Euro. Nagler hatte 12.000 Euro Kreiszuschuss in die Summe eingeschlossen.

Nur SPD-Gemeindevertreterin Silke Fresemann sprach für die Wehr in ihrem Dorf, „denn auch die Versicherungsfrage ist bei den Privatautos im Einsatz nicht klar“. Reventlow aber widersprach dem.

Und Bürgermeister Wolfgang Kerber (WdGT) merkte an, der Bedarfsplan der Feuerwehr sehe den MTW ja nicht vor. Ohne lange Debatte über die Begründung, die Nagler und Rehberg beigefügt hatten, war das Thema vom Tisch.

Tüttendorf hatte nur Umbau des Feuerwehrgerätehauses im Auge

Im Fall Gerätehaus Tüttendorf hatte sich die Gemeinde schon auf einen Umbau mit neuer Fahrzeughalle festgelegt – falls es 157.000 Euro Zuschuss für das über 300.000 Euro teure Projekt aus dem Förderprogramm geben würde.

Just am Sitzungstag flatterte jedoch die Absage ins Haus. „Damit ist auch das Thema zunächst gestorben“, folgerten Reventlow und die drei stimmberechtigten Ausschussmitglieder Fresemann, Martin Laß ( CDU) und Rüdiger Pasewerk (WdGT). „So hat die Gemeinde es auch festgelegt“, betonte Kerber.

Tüttendorfs Ortswehrführer Kai Schürholz hatte vorab einen anderen Vorschlag eingereicht: Neubau eines Gerätehauses an anderer Stelle, das auch in den nächsten 20 Jahren den Anforderungen des ländlichen Raums nahe Kiel genüge.

Feuerwehr hat auch die Entwicklung der Region um Kiel im Auge

„Die Region wird dichter besiedelt, gewerblich genutzt durch Windkraft, Biogaserzeugung und von wachsendem Verkehr auf der B76 und der Bahntrasse durchzogen“, begründet er die Initiative. Zudem sei die Lage des alten Standorts an der alten Dorfstraße alles andere als günstig für eine Feuerwehr in Eile.

Das Papier der Wehrführung solle in der Politik die Diskussion anstoßen. Der Ausschuss reagierte jedoch milde lächelnd bis irritiert. „Falls es noch einmal Förderung gibt, prüfen wir den Umbau erneut“, sagte Reventlow zu.

Das Manko des Abends: Weder der Gemeindewehrführer noch sein Stellvertreter Uwe Friese ( Tüttendorf) konnten die Anträge erläutern Wegen eines Missverständnisses war der Sitzungstermin an ihnen vorbei gegangen.

Gemeindewehrführer will Tüttendorfs Politiker noch aufrütteln

Bei der Gemeindevertretung am Dienstag, 23. Juni, wollen die Wehrführer das nachholen und hoffen doch noch auf offene Ohren. Rehberg war am Mittwoch „fast sprachlos, wie der MTW einfach weggewischt wird, obwohl wir den Ersatz für das alte Löschfahrzeug deshalb zurückgestellt haben“.

Darüber hinaus hätten Einsatzfahrten mit Privatautos bereits im Einzelfall zu Problemen geführt. „Man kann doch nicht warten, bis mal was Größeres passiert“, untersteicht Rehberg.

