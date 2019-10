Was für ein Albtraum: Aus der Kindertagesstätte "De Dörpsmüüs" in Lindau dringt eine dicke Rauchwolke, Menschenleben sind in Gefahr. Um 10.42 Uhr am Sonnabend ertönte der Alarm. Gut 60 Feuerwehrleute rücken zur Kita im Ortsteil Revensdorf aus – doch zum Glück handelt es sich bloß um eine Übung.