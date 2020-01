Tüttendorf: Brand im Schweinestall

Tüttendorf/Strande

Die Feuerwehren Tüttendorf und Gettorf wurden am Mittwoch gegen 10 Uhr alarmiert, weil in einem Schweinestall am Butterkamp in Tüttendorf ein Feuer ausgebrochen war. Verletzt wurde bei dem Unglück niemand.

Die Kameraden hatten den Brand schnell unter Kontrolle, sodass nicht der gesamte Stall betroffen war, berichtete Kreiswehrführer Mathias Schütte auf Nachfrage. Allerdings wurde ein Veterinär hinzugerufen, der die Versorgung von zehn bis 15 Schweinen übernahm.

Ruhiger Jahreswechsel für die Feuerwehr

Auch die Strander Wehr musste am Mittwoch zur gleichen Zeit ausrücken. Doch die Kameraden bekamen es offenbar lediglich mit einem geringen Wasserschaden in einem Privathaus im Ort zu tun.

Mit Blick auf die vorausgegangene Nacht sprach Kreiswehrführer Mathias Schütte hingegen von einem ruhigen Jahreswechsel im nördlichen Kreis Rendsburg-Eckernförde. Die Feuerwehr in Rendsburg wurde hingegen von einem Kellerbrand in Atem gehalten, der eine Evakuierung nach sich zog.

Mehr Nachrichten aus Eckernförde und Umgebung finden Sie hier.