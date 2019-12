Schwere Sturmböen haben die Feuerwehr und die Polizei im Altkreis Eckernförde am Sonntag auf Trab gehalten. Sie mussten zu mehreren Einsätzen ausrücken, weil Bäume auf Straßen gestürzt waren, etwa in Altenhof, Noer und Rieseby. Auf der Bundesstraße 503 drückte der Wind einen Anhänger in den Graben.