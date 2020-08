Fleckeby

Laut Polizei war die Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus in der Straße Klippenberg um 12.16 Uhr gemeldet worden. „Auslöser war ein in Brand geratener Wäschetrockner im Keller“, berichtete Einsatzleiter Matthias Bäsel. Nach seinen Angaben war der Keller völlig verqualmt. Rauchmelder hatten zuvor angeschlagen, die beiden Bewohner waren daraufhin ins Freie geflüchtet. Glück im Unglück: Die Wehr hatte die Situation schnell in Griff. Gelöscht werden musste nicht, denn durch den Qualm hatte das Feuer im Trockner nicht mehr genug Sauerstoff gehabt und war erstickt. Nachdem die Gefahr gebannt war, wurde der Keller gelüftet.

Damit ausreichend Atemschutzgeräteträger eingesetzt werden konnten, waren außer Fleckebyer Brandschützern auch Aktive der Wehren aus Bohnert, Güby, Hummelfeld und Kosel im Einsatz. Gegen 13.45 Uhr rückten die letzten Nothelfer ab. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt, ob ein Gebäudeschaden entstanden ist und die genaue Brandursache.