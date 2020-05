Feueralarm in der Eckernförder Innenstadt: Die Feuerwehr Eckernförde ist am Mittwoch zum Museum am Rathausmarkt gerufen worden. Dort war eine Lampe im Keller des Gebäudes in Brand geraten. Im Museum, das zum Teil im Alten Rathaus untergebracht ist, lagern tausende Exponate und das Stadtarchiv.