Ein Dachstuhlbrand in der Gemeinde Loose auf der Halbinsel Schwansen hält knapp 100 Feuerwehrleute aus der ganzen Region in Atem. Das Feuer war am Sonntagnachmittag zunächst als Schornsteinbrand gemeldet worden, griff dann aber auf das Dach über. Zehn Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen.