Die neue Gemeindewehrführung der Feuerwehr Altenholz hat sich einiges vorgenommen. Was, das stellte Gemeindewehrführer Rainer Kersten am Mittwoch im Altenholzer Bauausschuss vor. Zusammen mit seinem Stellvertreter Dirk Schröder möchte er langfristig die beiden Ortswehren in einer zusammenführen.